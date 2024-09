Linee Lecco lascia senza bus i Piani dei Resinelli la rabbia dei residenti | Nessuno ci aveva avvertito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ballabio (), 16 settembre 2024 – Studenti,, ma anche villeggianti, turisti ed escursionisti sono rimasti a piedi, all’indomani dell’inizio delle scuole a stagione turistica non ancora terminata. Il servizio di trasporto pubblico in bus per e da ideigestito dagli operatori della municipalizzatadoveva essere migliorato. La razionalizzazione invece, come spesso succede, si è trasformata in un colpo di spugna, anzi in un vero e proprio colpo di mano a tradimento, perché né gli utenti e nemmeno il sindaco di Ballabio ne sono stati informati. È proprio il sindaco Giovanni Bruno Bussola a denunciarlo e alzare la voce.