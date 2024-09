L' emozione del primo giorno di scuola tra tutor e nuovi insegnanti

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di lunedì 16 settembre 2024) Studenti in classe questa mattina, con un tradizionale accesso morbido per chi avvia il nuovo corso scolastico. Le prime elementari accolte in un orario diverso, uscite dianticipate e scaglioni di ragazzi attesi daiche li accompagnano nelle classi degli istituti superiori.Sono