Le rubano la bici dal bike box della stazione | Senza miglioramenti non li utilizzerò più

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Ho atteso questo servizio per anni e penso sia utilissimo. Però, finchè le cose non miglioreranno, non me ne servirò più”. A dirlo è Valentina Grasso, membro dell’associazione Salvaiciclisti Roma, sfortunata protagonista di una disavventura legata aiboxCapitale. Parliamo dei piccoli