Le ragioni di una separazione inevitabile

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set – È arrivato il tempo di salutare. Non sono più né redattore né vicedirettore de Il Primato Nazionale, giornale con cui ho lavorato per tre anni e per cui ho svolto un compito di direzione e gestione negli ultimi 12 mesi. Finisce un periodo che per me è stato emozionante, faticoso e probante al tempo stesso. Una fase in cui ho sempre percepito la presenza di tematiche e di questioni che avrebbero potuto dividere le nostre strade, questo va detto con onestà. UnaEvitiamo di raccontare storielle in cui ci si arrampica a vicenda gli uni sugli altri: è stata una decisione pienamente condivisa. Non sono stato cacciato e non me ne sono andato. Forse, a voler essere perniciosi, ho detto un “no” finale, ma si tratta di una sfumatura.