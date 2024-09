Le big si rivelano discontinue soltanto la Roma è coerente | non riesce più a vincere Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ladello Sport fa il punto sul campionato e sottolinea l’assurdità della classifica che, in quattro giornate, ha visto in vetta quattro squadre diverse. “Com’era la storia dell’Inter di un’altra categoria e del testa a testa con la nuova fiammante Juve? Il Milan non era già in crisi profonda? Il Napoli da ricostruire da zero o quasi? L’Atalanta non aveva esaurito il ciclo? Come no. Servite con gli interessi tutte le profezie d’inizio stagione e dintorni, meglio non avventurarsi in altre predizioni che sanno di oroscopo. Questo campionato indecifrabile fa su e giù per una classifica in mutazione continua. L’Inter rallenta come la Juve, il Napoli stravince come il Milan, l’Atalanta ribalta due volte la Fiorentina.la: nonpiù a”.