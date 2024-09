Lazio-Hellas Verona | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) Questa sera alle 20:45 l'sfiderà laallo stadio Olimpico di Roma. Per Zanetti centrocampo quasi da inventare tutto da inventare per le assenze di Frese, Duda e Serdar. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni, invece, ha ancora due dubbi in difesa: Marusic o Lazzari sulla fascia