Lavori nel centro storico a Salerno | scatta la sospensione idrica

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Disagi in vista per alcune famiglie salernitane residenti nel. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via A. Genovesi altezza civico n° 12, ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, sarà sospesa l’erogazionemercoledì 18 settembre dalle