Lavori alla rete idrica | rubinetti a secco per 8 ore

(Di lunedì 16 settembre 2024) Abitazioni e attività commerciali senz'acqua per 8 ore. E' quanto comunicatocittadinanza dal Comune di Liberi. La fornituraverrà sospesa dalle ore 9 alle ore 17 di sabato 21 settembre.Questo per consentire agli addetti di realizzazione un 'by pass' al partitore di monte