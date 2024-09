La vita privata di Ilaria Galassi l’amore per Daniele Brunone e i due figli Riccardo e Rocco

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2024)è nota per gli anni in cui partecipò a Non è la Rai, ma anche per l'esperienza da velina a Striscia La Notizia. L'ex showgirl è legata sentimentalmente a, un hair stylist di Roma. Ha due, di 20 e 9 anni.