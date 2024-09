La scrittrice de La ragazza con l' orecchino di perla ambienta il suo nuovo romanzo a Murano

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Uscirà domani per Neri Pozza La maestra del vetro, edizione italiana di The glassmaker, ultimodi Tracy Chevalier - autrice resa celebre da Lacon l'di-,to anel 1486.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL'ultima