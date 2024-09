La prima campanella | il rientro dei 42 mila studenti aretini Sprint per le cattedre I presidi al debutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – Ladell’anno è suonata per i circa 42. Tutti in classe per l’inizio di un nuovo percorso che per alcuni significa un inizio, per altri una sorta di rincorsa verso gli esami di rito al termine del ciclo scolastico. I numeri di quanti questa mattina varcheranno i cancelli degli istitutili aveva snocciolati solo pochi giorni fa Lorenzo Pierazzi, il nuovo dirigente dell’ufficio scolastico territoriale.