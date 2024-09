La pelle diventa compost in un processo ecosostenibile

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Biodegradabile come buccia di mela. Dunque, anche interamente riciclabile attraverso ilaggio, come qualsiasi scarto alimentare. E’ questa la prospettiva più circolare per il trattamento degli scarti in, in un settore sempre più attento alla sostenibilità della filiera. Dopo un