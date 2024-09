La Finanza sequestra Porsche di contrabbando importata dall' Ucraina

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) La guardia didi Treviso hato, per il reato di, un suv di lusso, immatricolato nell'agosto 2024 ine importato in Italia evadendo diritti di confine per circa 40mila euro.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySi tratta di una