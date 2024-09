La crisi profonda della moda | crolla l’export e in Lombardia perdite per 826 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 16 settembre 2024 – Alla vigiliasettimana– che da domani fino a domenica animerà Milano – il settore è in “''. A certificarlo è la Confartigianato, che ha calcolato in 1,8 miliardi diil crollo registrato dalin sei mesi. L'associazione di categoria degli artigiani ha registrato il peggioramento nel corso dell'estate, sulla base degli indicatori del settore. “Nei primi sei mesi del 2024 le impresehanno registrato un calo del 5,3% delle esportazioni, pari a una perdita di 1,8 miliardi di valore”, hanno fatto sapere gli analisti di Confartigianato. In pratica, tra gennaio e giugno, le aziende hanno visto calare di 9,7dial giorno i ricavi da vendite all'estero. I crolli maggiori riguardano i mercati di Svizzera (-54,9%), Regno Unito (-9%) e Germania (-7,1%).