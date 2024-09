Interruzione del trasporto disabili a Vasto dopo solo due giorni di scuola il Comune striglia la nuova ditta appaltatrice

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Partenza con il piede sbagliato per laFratarcangeli Cocco, incaricata tramite regolare gara d’appalto di gestire il servizio discolastico e quello deiduel’esordio del serviziobus, già segnato da diverse criticità in via di risoluzione