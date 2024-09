Infortunio Saelemaekers la Roma trema | i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Domenica complicata per la. I giallorossi hanno perso 2 punti a tempo scaduto, venendo raggiunti dal Genoa sull’1-1, e sono in ansia per le condizioni di Alexis, fermatosi per. Secondo le prime indiscrezioni venute fuori dagli esami medici alla caviglia destra effettuati presso il Campus Biomedico, il calciatore belga ha rimediato una micro-frattura composta appena sotto il perone e un trauma distorsivo che dovranno essere analizzati meglio quando la caviglia sarà meno gonfia. Idi? È ancora presto per stabilirli con certezza, ma il calciatore dovrebbe restare fuori per circa 40 giorni. L’esterno belga salterà quindi le gare con Udinese, Bilbao, Venezia, Elfsborg e Monza. L’obiettivo è quello di tornare a disposizione il 20 ottobre, dopo la sosta, contro l’Inter.