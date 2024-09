Incidente sul lavoro a Pesaro gravissimo operaio caduto da un soppalco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 –suloggi a, intorno alle 13. Per cause ancora da accertare unversa in gravi condizioni, dopo essereda un'altezza di 3,5 metri, da unall’interno di un'abitazione privata, in via Manzoni. Subito sul posto per i rilievi gli ispettori dell'Ast che hanno raccolto la testimonianza di chi era presente e la volante della polizia. L'uomo, 65 anni, è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Poi però si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato intubato.