Incendio pineta in aula la perizia chiesta dal tribunale e intanto in Comune si parla dei timori legati ai lavori per la rigenerazione

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si torna davanti al gup (giudice delle indagini preliminare) per discutere della relazione tecnica che ilaveva affidato a due consulenti per chiarire le cause del devastaneche ha letteralmente mandato in fumo circa cinque ettari di riserva dannunziana: era il primo agosto