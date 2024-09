Immissioni in ruolo ATA quali adempimenti per i neoassunti | tutte le info utili QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 16 settembre 2024)inATA,per i. Questo è il titolo della puntata di, dedicata al personale ausiliario-tecnico-amministrativo, che andrà in onda lunedì 16 settembre alle 15:30 su Facebook e YouTube. Spazio ale indicazioni e, come di consueto, alle risposte alle vostre domande. In collegamento Pasquale(UilRua). Conduce Andrea Carlino. L'articoloinATA,per ilecon(UilRua) .