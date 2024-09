Il Vicenza batte la Pro Patria mister Vecchi | ora serve continuità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Abbiamo fatto quello che ci eravamo chiesti di fare prima della partita, cioè riuscire a rimanere compatti, difendere e giocare assieme per 95 minuti. Abbiamo fatto un’ottima gara. L’abbiamo sbloccata e gestita, quasi chiusa col secondo goal, giocando un buon calcio, senza buttare la palla e continuando ad essere aggressivi.” E’ quanto ha dichiaratoStefano, al termine della gara delcontro la Pro. “Sono andati in goal gli attaccanti e la porta è rimasta inviolata? Quando le vittorie coincidono con queste cose hanno maggiore valore, perché gli attaccanti trovano fiducia e i difensori anche. Abbiamo avuto una buonissima solidità e abbiamo concesso pochissimo, contro una squadra che, prima di questa partita, ci aveva dato qualche timore, perché le prestazioni che aveva fatto prima di oggi avevano messo in difficoltà un po’ tutti.