Il Teatro Ambra Jovinelli un fulcro culturale della Capitale

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Per gli amanti dell'arte, la fine dell'estate e il rientro dalle ferie segna il momento in cui iniziare ad affacciarsi ad una nuova stagione, quella teatrale, ricca di eventi, spettacoli e cultura. In particolare, uno dei luoghi storici, si prepara a riaprire i battenti con una