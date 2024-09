Il parco resta chiuso | il custode non trova le chiavi

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) IlMinopoli rappresenta una bella realtà, un nuovo polmone verde vomerese. In tanti lo frequentano, ma non ieri, a causa di un disguido sull'apertura. A denunciare l'accaduto sono il deputato Francesco Emilio Borrelli e Rino Nasti, consigliere della Municipalità V per Europa Verde"E’