Il Napoli corre per lo scudetto e non è una sorpresa

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilprimo in classifica da solo, Udinese e Verona permettendo, o comunque davanti alle milanesi e alla Juventus sorprende solo per la tempistica. Non per la qualità del progetto e nemmeno per l'obiettivo che i partenopei si sono dati in questa stagione che segue il disastro post. Ilper vincere. Punto. Non ci sono altre letture possibili. De Laurentiis ha messo sotto contratto il tecnico più bravo ad accorciare la strada verso la vetta e gli ha fornito un mercato da 150 milioni di euro più la conferma di tutti i gioielli della rosa precedente con esclusione di Osimhen, sostituito da Lukaku che dello stesso Conte è il fedelissimo. Ecco perché non sorprende la vetta della classifica guadagnata vincendo tre partite di fila come non capitava da un anno e mezzo.