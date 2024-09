Il fucile dal cespuglio l’Ucraina e Putin | chi è Ryan Routh arrestato per il tentato omicidio di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si chiama, ha 58 anni e viene dalle Hawaii. È lui l’uomoalInternational Golf Course a West Palm Beach in Florida per averdi uccidere. Secondo la prima ricostruzionesi è appostato tra i cespugli del campo di golf. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti si trovava alla buca 5, a circa 350 metri di distanza da, quando un agente dei servizi segreti ha notato la canna di unche spuntava dall’erba e ha sparato. Il tycoon è stato portato via dagli uomini della scorta.si è infilato nella sua Nissan per tentare la fuga. Ma è stato bloccato poco dopo dalle pattuglie dello sceriffo della contea lungo la Interstate 95, l’autostrada che attraversa la Florida da nord a sud. Chi èAl momento dell’arresto l’uomo non ha opposto resistenza e non era armato.