Il buon gusto degli affari di famiglia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cecilia Longo è un capolavoro di efficienza e un concentrato di energia propulsiva: e come lei, la sua, che da generazioni si sta occupando di far crescere l’impresa che porta il loro nome e che ha iniziato il nonno, che come ci racconta la nipote: «è venuto al Nord dalla Puglia con la valigia di cartone». E da quella valigia a oggi ne è stata fatta, di strada, da questi imprenditori dell’Alto milanese, che hanno messo al centro della loro azienda vino e cibo, seguendo la passione del fondatore. E da quel nonno che produceva vino, ricordato oggi con una sala speciale nel museo d’impresa a San Giorgio su Legnano, ricavato in una delle vasche di cemento che conteneva il vino da venedere sfuso, oggi il focus si è spostato verso un’attività più ampia e sfaccettata, che ha abbandonato la produzione, per concentrarsi sulla vendita.