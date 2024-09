I posti auto? Saranno reintrodotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Da quando è stata incaricata assessore ha lavorato a stretto contatto con i cittadini, con l’intento di risolvere problemi e fare sue le proposte per attenuare eventuali disagi. Francesca Savini si sta occupando anche del cantiere del Pnrr in via Marconi e, dopo aver incontrato i commercianti, ha proposto una variante molto importante che è stata recepita dall’amministrazione. Quando finiranno i lavori, si potrà parcheggiare dalla parte in cui sorgerà la nuova pista ciclabile. Questo permetterà ai commercianti di recuperare posteggi per la loro clientela. L’assessore Savini ha risposto prontamente all’appello delle attività. La conferma arriva proprio da lei: "La sosta verrà resa regolare. Prima non era così. Verrà installata l’apposita segnaletica. La variante che ho proposto è stata accolta dalla giunta. Mi sono subito attivata dopo aver incontrato i commercianti di quella zona.