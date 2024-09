I Giganti sono tornati Una sfilata in costume per l’epica battaglia tra Francia e Svizzera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Come da tradizione, per le vie cittadinecon la 33esima edizione della rievocazione storica della celebredi Marignano, località fra l’attuale Melegnano e San Giuliano, avvenuta a cavallo fra il 13 e il 14 settembre 1515 per il controllo del Ducato di Milano. Due giorni di scontri ininterrotti fra gli imponenti eserciti schierati: 30mila uomini al servizio del re dicontro 20mila soldati della. Un’epicaall’ultimo sangue, guidata da grandi condottieri che misero in campo strategie belliche, armi innovative ed enormi spiegamenti di forze e che si concluse con la vittoria dei francesi.