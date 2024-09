I due anni dalla morte di Mahsa Amini e il senso della resistenza contro il regime iraniano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il 16 settembre 2022 ha segnato un prima e un dopo nella storia recente dell’Iran. Ladi, giovane di Saqqez massacrata di botte in un furgoneGasht-e Ershad, la polizia morale, è stata la miccia che ha fatto divampare un fuoco di protesteilteocratico in diverse parti del Paese. Prima in alcune piccole località delle province curde, poi nella capitale Teheran e in altre cento città. A distanza di dueda quel delitto di Stato, milioni di iraniani in tutto il mondo continuano a far sentire la propria voce protestandogli ayatollah al potere. Unache si radica nel quotidiano, attraverso forme di disobbedienza civile. Le proteste dell’autunno ’22 non sono state le prime da quando l’Iran è una Repubblica Islamica, cioè da quarantacinque