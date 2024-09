Grealish pronto per l’Inter | Con loro una delle sere più belle della NOSTRA VITA | non vediamo l’ora di RIAFFRONTARLI Haaland? Una MACCHINA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Le parole di Jack, trequartista del Manchester City, in vistasfida di Champions League conJackha parlato ai canali ufficiali del Manchester City dopo la vittoria ottenuta in Premier con la doppietta die in vistasfida contro. Di seguito le sue parole. INTER – «È stato