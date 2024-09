Grande Fratello 2024 le prime concorrenti da Non è la Rai

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere: le 3 ‘ex’ ragazze di Non è la rai sono ledel, che comincia oggi su Canale 5. “Finita Non è la Rai, si sono spenti i riflettori”, raccontano le 3, che dopo il programma cult degli anni ’90 si sono confrontate con la vita ‘normale’: assicuratrice e badante, professioni da persone comuni prima di tornare nel mondo dello spettacolo attraverso la porta della Casa del GF, con l’accoglienza di Alfonso Signorini. “Siete la dimostrazione che la vita riserva sempre sorprese”, dice il conduttore accogliendo il trio che, nello show, partecipa come un unico concorrente. Tocca a loro entrare pernella Casa e, da inquiline, scoprire gli ambienti che ospiteranno lo show: dalla piscina alla cucina, dalla mistery al confessionale.