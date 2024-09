Grande Fratello 2024 | a che ora inizia cast concorrenti e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 16 settembre 2024) È tutto pronto per la nuova edizione del, precisamente la 18esima. Un'edizione che vedrà vip e non vip insieme (come lo scorso anno). Il pubblico di Canale 5 è pronto ad accogliere i nuovidella casa più spiata d'Italia tra novità, cambiamenti e conferme. Si prosegue