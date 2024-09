Governo | Bonaccini ' complotti? Maggioranza e governo nervosi e divisi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Il fatto che ci sia una preoccupazione di un complotto non si sa bene di chi mi pare eccessivo e denota unsmo che da parte diè sempre più evidente. Anche quello che è accaduto questa estate e in queste settimane dimostra unache per la prima volta ogni giorno vedeoni al proprio interno". Lo ha detto Stefanoa L'aria che tira, su La7.