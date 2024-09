Gornate Olona | operaio schiacciato dalla pressa in un’azienda di materie plastiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Gravissimo incidente oggi, lunedì 16 settembre, in un'azienda di via dei Tigli, nella frazione Biciccera. Secondo quanto riportato dal servizio stampa di Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza, verso le 12.25 undi 34 anni sarebbe rimastoall’interno di unain un reparto della Techno Plast, azienda che si occupa dello stampaggio di. I soccorsi Sul posto sono arrivati in forze i soccorsi. Ambulanza, automedica ed elicottero del 118. Quest’ultimo mezzo ha portato il ferito, in condizioni gravissime e con manovre di rianimazione in corso, all’ospedale di Circolo di Varese. Le prime cure all’uomo, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, sono state prestate sul posto. In azienda sono arrivati anche vigili del fuoco, carabinieri e funzionari dell’Ats Insburia, per la ricostruzione dell’accaduto.