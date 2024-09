Goal Collection Serie D | ancora un colpaccio del Sambiase sul campo della Vibonese la Scafatese passa al Granillo All' Igea il derby della costa tirrenica

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il nostro viaggio nella 2^giornata del girone I diD inizia da un dato: sono 5 le vittorie esterne , due i pareggi ed altrettanti i successi casalinghi. Il blitz di giornata più importante è il successoche viola la Reggina al “” portandosi a casa l’intera posta in palio grazie alla rete dagli 11 metri di Ciro Foggia. Canarini in vetta alla classifica, insieme