Gli incidenti di Cagliari-Napoli e una domanda | perché non vietare la trasferta agli ultras napoletani?

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il pomeriggio dinon è filato liscio dal punto di vista dell'ordine pubblico. Anzi. E' stata una vergogna con lunghi minuti di paura e la partita sospesa dall'arbitro La Penna per consentire alle forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro evitando guai peggiori. E' accaduto nel corso del primo tempo quando, secondo l testimonianze raccolto, glidelassiepati nel settore ospiti vicino alla Curva Sud hanno cominciato a lanciare petardi e fumogeni tentando di giungere allo scontro fisico. Non è successo, ma si sono comunque registrati alcuni feriti in modo lieve. Lanon si sia fatto qualcosa in via preventiva. Come ricorda l'Unione Sarda, già nel febbraio 2022 c'erano stati momenti di tensione ee tutto lasciava presagire la possibilità di una recrudescenza.