Gli Emmy Awards hanno deciso | “Hacks” è la migliore serie comica del 2024 ma dove si vede?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Hacksdelè stata la vera sorpresa degli(i premi Usa alla tv). Ma anche una vittoria sperata da tutti, fan e addetti ai lavori, per non parlare di cast e produttori/scrittori. Unache racconta di una gloriosa stand up comedian e della necessità di avere battute fresche che ha rischiato di perdere contro The Bear – inclusa nella categoria comedy pur essendo una dellepiù stressanti in circolazione.