Germania esplosione a Colonia nel centro della città | operazione di polizia in corso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Poco dopo le 7 di questa mattina, una forteè avvenuta neldivicino Hohenzollernring, in. Latedesca, che è impegnata in una vasta, ha chiuso la zona tra Rudolfplatz e Friesenplatz e ha invitato la popolazione a tenersi lontano dall’area: “Abbiamo isolato l’area e sono inle indagini”, ha dichiarato un portavoce. Articolo in aggiornamento L'articoloneldiinproviene da Il Fatto Quotidiano.