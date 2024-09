Galatasaray-Gaziantep Bld martedì 17 settembre 2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si recupera il terzo turno di Superlig turca e ildi Okan Buruk capolista riceve in casa ilBld di Selcuk Inan. Il cimbom in patria vola, e ha riportato altrettante vittorie in 4 gare viaggiando a oltre 3,5 gol di media. Molto hanno influito le ultime 2 cinquine, l’ultima dei quali sabato scorso nel giorno del debutto di Osimhen con i giallorossi condito da un InfoBetting: Scommesse Sportive e