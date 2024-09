Futsal il Palermo C5 travolge 5-1 la Merlo

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Esordio in campionato (serie C1, girone A) col botto per ilCalcio a 5: la compagine rosanero, infatti, si impone con un roboante 1-5 in casa dellaC5. Ottimo inizio di stagione della squadra guidata da coach Rizzo che, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, parte nel migliore