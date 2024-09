Fra fango e nebbia viaggio nel tempo e nel paese fantasma con Al di qua del fiume di Alessandra Selmi

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Lì comincia il futuro. Nessuno sa davvero come sarà. C’è chi dice che sarà migliore, chi invece resta scettico e chi non si sbilancia. «Ci sarà lavoro per tutti, per tutto l’anno», profetizza uno, versandosi da bere”.Come scegliete i libri? Come vi aggirate tra gli scaffali delle librerie