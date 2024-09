Fonseca avverte il Liverpool Il Milan si farà valere

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Dovremo essere perfetti difensivamente per poter vincere"O - "Il sostegno dei nostri tifosi è sempre importante per noi, come è accaduto con il Venezia. Per noi sono fondamentali". Così Paulo, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions contro il Liverpoo