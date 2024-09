Flop da un miliardo di dollari de Gli anelli del potere sequel del Signore degli anelli | solo il 37% di chi ha cliccato ha finito la prima puntata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024) Negli ultimi giorni si sta scatenando un putiferio social su Il: glidel, uno scherzetto di serie ispirata all’opera di J. R. R. Tolkien da undi, tanto a Jeff Bezos è costato l’impulso di pareggiare i conti con HBO per avere un proprio fenomeno seriale fantasy in stile Game of Thrones, un obiettivo ad oggi certamente mancato. Lo suggerisce la percezione, Glidelnon ha mai creato nel pubblico la stessa irrefrenabile hype generalista, quindi oltre il targetappassionati del genere, di GoT, ma è diventato un prodotto di settore, di nicchia, forse non un risultato in grado di rendere giustificabile il più importante investimento finora fatto nella storia delle serie tv.