Firenze | aggredisce con un pugno titolare di un bar in via Finiguerra Dopo una lite

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 16 settembre 2024)unaildi un bar tirandogli un, poi fugge. E' accaduto verso le 7 di oggi, 16 settembre 2024, in via Maso, nel centro diÂ. Il colpito è un cinese di 42 anni portato dal 118 in ospedale a Santa Maria Nuova L'articolocon undi un bar in viaunaproviene daPost.