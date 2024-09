Festa in piazza per tutto il quartiere

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Laboratori, intrattenimento, musica e tanto altro. Dopo il successo dello scorso anno, torna la grandeorganizzata da Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, presso lad’acqua che ospita la sede, in via Rimini 38, in zona