Ferrara capitale del doppiaggio cantato al via la seconda edizione degli ' Awards'

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si svolgerà in occasione del Musicfilm Festival di(previsto dal 23 al 30 novembre), ladel premio dedicato al, attualmente unico in Emilia Romagna e in Italia. Per la prima volta vede la direzione artistica dei giovani doppiatori Alex Polidori (voce