Federico Buffa Talks | Ancelotti e le Stelle dello Sport nella nuova puntata su Sky Sport e NOW

(Di lunedì 16 settembre 2024) Parte dallaUEFA Champions League, il primo episodio della settimadi– Traiettore di, la produzione originale di Sky, che vede protagonisti a dialogo,Ferri, direttore di Sky. Disponibile da oggi, alle 19.45 e alle 22.45, su SkyUno, in streaming su NOW. Disponibile on demand.Si ricomincia proprio da Carlo, trionfatore dell’ultima UEFA Champions League del ciclo appena concluso. Vincente ancor prima da giocatore per ben due volte con il Milan, poi da allenatore, altre due volte coi rossoneri e tre con il Real Madrid, il tecnico di Reggiolo guarda sempre avanti, ma porta con sé gli insegnamenti di chi ha camminato prima di lui e con lui, da Liedholm a Sacchi, in panchina, e in campo, insieme ai più grandi calciatori della storia del gioco.