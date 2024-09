F1 prove libere GP Singapore 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) La F1 raggiunge l’Asia sudorientale, dove andrà in scena il Gran Premio di. Si tratta del diciottesimo round della stagionee una delle gare in notturna più spettacolari del calendario. I piloti si preparano a vivere una tre giorni intensa, che culminerà poi con una faticosa gara che in media porta a perdere sette chili in sudore. Il weekend andrà in scena tra il 20 e il 22 settembre e seguirà unazione tradizionale fatta da tre, una qualifica e una gara. Il venerdì saranno le prime sessioni dia rompere il ghiaccio a partire dalle 11:30. Nel pomeriggio, tra le 15:00 e le 16:00, sarà il momento delle2. Infine, l’ultima sessione diavrà luogo tra le 11:30 e le 12:30 di sabato.