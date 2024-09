Enrico Costa lascia Azione e va in Forza Italia | Calenda si allea con chi ha criticato le mie proposte sulla giustizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Qualche giorno fa si era rifiutato di confermare i retroscena. Ma chefosse a un passo da ritorno inera praticamente scontato. E alla fine il ritorno ad Arcore si è concretizzato. “Provengo da una tradizione liberale e intendo impegnarmi al fianco di chi condivide gli stessi valori e principi. Con l’adesione al gruppo parlamentare di, che formalizzerò a breve, proseguirò le battaglie garantiste che da sempre conduco. Le convergenze sui temi della, a partire dalla separdelle carriere, sono infatti oggettive: lavorerò al fianco di colleghi esperti e preparati con i quali il confronto costruttivo non è mai cessato”, dice l’ormai ex parlamentare di, uscito dal partito in polemica con la decisione di Carlodi aderire al centrosinistra per le regionali in Liguria.