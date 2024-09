Empoli rissa in pieno centro Scontro tra bande finisce a bottigliate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Unotrarivali inadè finito a, con un giovane di 29 anni trasportato in ospedale in codice rosso. E’ successo nella tarda serata di ieri, domenica 15 settembre, in via del Giglio. Per cause ancora da chiarire, un gruppo di extracomunitari con accento dell’Est Europa si è scontrato con un altro gruppo di nordafricani. Ad avere la peggio un ragazzo di 29 anni, ferito con un’arma da taglio (verosimilmente il coccio di una bottiglia di vetro) e portato al San Giuseppe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche polizia e carabinieri. Il trambusto ha richiamato diversi curiosi dalla vicina piazza della Vittoria, uno dei luoghi più frequentati delin orario serale, con numerosi ristoranti e locali.