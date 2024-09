Emmy 2024 | il meglio del red carpet

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 16 settembre 2024) GliAwardssi confermano, ancora una volta, l’evento televisivo dell’anno, non solo per i premi assegnati, ma per il puro spettacolo di stile che si svolge sul tappeto rosso. Il redè stato un vero e proprio show a sé stante, dove la creatività sartoriale ha incontrato il glamour hollywoodiano in una fusione di alta moda e talento. Tra abiti mozzafiato e scelte sartoriali audaci, le stelle del piccolo schermo hanno mostrato perché glisono, anno dopo anno, uno dei palcoscenici più ambiti e osservati nel mondo della moda. Quest’anno si è notato un gradito ritorno ai classici, soprattutto tra le attrici. Molte hanno optato per silhouette pulite, abiti strutturati e tagli senza tempo, riportando alla ribalta l’eleganza del minimalismo.